Tunceli'nin Akpazar beldesinde belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı kazandı

AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de tüm Akpazarlılara ve seçimde emeği geçenlere teşekkür ederek, devletin desteğiyle beldede bazı projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi.

Halkın beklediği hizmetleri yapacaklarını vurgulayan Aydın, "Hükümetimizin de hizmetler konusunda arkamızda olduğunu biliyoruz. Halkımızın güvenine layık olacağız, herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Aydın, seçim sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın tercihini yine hizmetten yana kullandığını söyledi.

Kullanılan oyların 1301’i geçerli, 40’ı geçersiz sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, 644 oy alan AK Parti adayı Ali Aydın belediye başkanı seçildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ali Aydın kazandı.

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