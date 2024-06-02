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        Tunceli'nin Akpazar beldesinde belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı kazandı

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ali Aydın kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 20:16 Güncelleme: 02.06.2024 - 20:16
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        Tunceli'nin Akpazar beldesinde belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı kazandı
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        Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ali Aydın kazandı.

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Akpazar’da, kayıtlı 1700 seçmen okullardaki 10 sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra oyların sayımı gerçekleştirildi.

        Kullanılan oyların 1301’i geçerli, 40’ı geçersiz sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, 644 oy alan AK Parti adayı Ali Aydın belediye başkanı seçildi.

        Seçimde CHP adayı Zeynel Yıldırım 421, DEM Parti adayı Orhan Çelebi 220, Yeniden Refah Partisi adayı Ahmet Yılmaz 5, MHP adayı Neşe Gür 10, Saadet Partisi adayı Umut Şahin 1 oy aldı.

        Akpazar beldesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde, CHP adayı Zeynel Yıldırım 471, AK Parti adayı Ali Aydın 467, DEM Parti adayı Orhan Çelebi 274 oy almıştı.

        - "Halkımızın güvenine layık olacağız"

        Ali Aydın, seçim sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın tercihini yine hizmetten yana kullandığını söyledi.

        Halkın beklediği hizmetleri yapacaklarını vurgulayan Aydın, "Hükümetimizin de hizmetler konusunda arkamızda olduğunu biliyoruz. Halkımızın güvenine layık olacağız, herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de tüm Akpazarlılara ve seçimde emeği geçenlere teşekkür ederek, devletin desteğiyle beldede bazı projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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