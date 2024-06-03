Tunceli'de düzenlenen 3 terör saldırısında şehit edilen 12 kişi anıldı

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, programda şehit yakınlarıyla bir araya gelerek sohbet etti, taleplerini dinledi.

Programda 1993, 1994 ve 1998 yıllarında terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Mahmut Söylemez, Fırat Tuğlu, Muhammet Kuzu, Necati ve Mehmet Turan Yıldırım, Rıza Tanyeri, Muammer Özdal, Özdal Kartal, Saadet Tanyeri, Yaşar Duran, Adnan Kartal ve Muammer Aslan'ın hayatıyla ilgili bilgi verildi.

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