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        Tunceli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı

        Tunceli Valiliği, kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri​​​​​​​ 7 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 00:09 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:09
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        Tunceli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı
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        Tunceli Valiliği, kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri​​​​​​​ 7 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Mezkur kanun hükümleri çerçevesinde Valilik ve Kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler dışında Tunceli sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildirisi, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, sinevizyon gösterimi vb. tüm eylem ve etkinlikler 10 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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