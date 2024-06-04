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        Çemişgezek'te park masalarına zarar verenlerin tespiti için çalışma başlatıldı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir parkta bulunan masalara zarar veren kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:54 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:56
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        Çemişgezek'te park masalarına zarar verenlerin tespiti için çalışma başlatıldı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir parkta bulunan masalara zarar veren kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçedeki Gürsel Erol Parkı'nda bulunan bazı masaların sökülerek suya atıldığını belirtti.

        Somyürek, kamu malına zarar verenler hakkında işlem yapacaklarını aktararak, "Olayın faillerinin tespit edilmesi adına Çemişgezek Belediyesi olarak ilgili şahısların üst hadden cezalandırılması için hukuki süreci başlatıp takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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