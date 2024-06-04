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        Tunceli'de feribottan atladığı iddia edilen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde feribottan atladığı iddia edilen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 19:02 Güncelleme: 04.06.2024 - 19:02
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        Tunceli'de feribottan atladığı iddia edilen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı
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        Tunceli'nin Pertek ilçesinde feribottan atladığı iddia edilen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Elazığ-Tunceli arasında sefer yapan feribota binen bir kişi, iddiaya göre Keban Baraj Gölü’ne atladı. Bir süre yüzen kişi, daha sonra suya batarak gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma bot timi ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri sevk edildi.

        Ekipler, gerekli hazırlıkların ardından botlarla baraj gölüne açılarak kayıp kişinin bulunması için çalışmalarına başladı.

        Kaymakam Ahmet Coşkun ve cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek yürütülen çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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