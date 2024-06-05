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        Çemişgezek'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:27 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:28
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        Çemişgezek'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezi binasında düzenlenen etkinlikte, kursiyerlerin bir yıllık çalışmalarında ortaya çıkan ürünler yer aldı.

        Kurulan stantlarda kadınlar tarafından yapılan el işi örmeler, resimler, kilimler ve ahşap süs eşyaları sergilendi.

        Programda Kaymakam Orçun Cüneyt Zor, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek ve Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şahin serginin açılış kurdelasını kesti.

        Daha sonra stantları gezen katılımcılar, eserleri inceleyerek yapılışları ile ilgili bilgi aldı.

        Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Beker, Halk Eğitim Müdürü Metehan Kaçar, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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