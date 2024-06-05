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        Tunceli'de devrilen su tankerindeki 3 işçi yaralandı

        Tunceli'de belediyeye ait su tankerinin devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:23
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        Tunceli'de devrilen su tankerindeki 3 işçi yaralandı
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        Tunceli'de belediyeye ait su tankerinin devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

        M.T'nin kullandığı 62 AD 539 plakalı su tankeri, Esentepe Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki G.G. ve İ.B. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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