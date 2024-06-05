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        Tunceli'de feribottan atlayan kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde feribottan atlayarak suda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışmalarına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:33 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:33
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        Tunceli'de feribottan atlayan kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor
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        Tunceli'nin Pertek ilçesinde feribottan atlayarak suda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışmalarına devam ediliyor.

        Elazığ-Tunceli arasında sefer yapan feribota binen kişinin dün Keban Baraj Gölü'ne atlayıp bir süre yüzdükten sonra suda kaybolması üzerine başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Jandarma ekipleri feribottaki güvenlik kameralarını inceleyerek suya atlayan kişinin 23 yaşındaki B.A. olduğunu tespit etti.

        B.A'nın bulunması için çalışma yürüten ekipler, botlar yardımıyla su yüzeyinde ve dibinde arama yapıyor. Çalışmalarda il merkezi ile Elazığ, Van, Ankara ve Diyarbakır'dan gelen birçok ekip görev alıyor.

        Gruplar halinde baraj gölüne açılan ekipler, özellikle row (su altı görüntüleme cihazı) kullanarak kayıp kişiyi bulmaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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