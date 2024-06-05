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        GÜNCELLEME - Tunceli'de feribottan atlayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde feribottan atlayarak suda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 20:46 Güncelleme: 05.06.2024 - 20:46
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        GÜNCELLEME - Tunceli'de feribottan atlayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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        Tunceli'nin Pertek ilçesinde feribottan atlayarak suda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Elazığ-Tunceli arasında sefer yapan feribota binen kişinin dün Keban Baraj Gölü'ne atlayıp bir süre yüzdükten sonra suda kaybolması üzerine başlatılan çalışmalara bugün de devam edildi.

        Jandarma ekipleri feribottaki güvenlik kameralarını inceleyerek suya atlayan kişinin 23 yaşındaki B.A. olduğunu tespit etti.

        B.A'nın bulunması için çalışma yürüten ekipler, botlar yardımıyla su yüzeyinde ve dibinde arama yaptı. Çalışmalarda il merkezi ile Elazığ, Van, Ankara ve Diyarbakır'dan gelen birçok ekip görev aldı.

        Gruplar halinde baraj gölüne açılan ekipler, row (su altı görüntüleme cihazı) ile B.A'nın cansız bedeninin bulunduğu alanı tespit etti.

        Dalgıçların çalışmasıyla suyun yaklaşık 60 metre derinliğinden çıkarılan ceset, ambulansla Pertek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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