Munzur Vadisi Milli Parkı'nda 300 kişinin katılımıyla çevre temizliği yapıldı

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda "Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında 300 kişinin katılımıyla çöp toplandı.

Valilik tarafından doğanın korunmasına ve çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 300 kişi, araçlarla il merkezinden alınarak milli parkın Miskisağ mevkisine getirildi. Gerekli hazırlıkların ardından katılımcılar, gruplara ayrılarak milli parktaki poşet, plastik, kağıt ve cam şişe gibi çöpleri topladı.

Torbalara konulan atıklar, daha sonra belediye ekiplerince araçlara yüklenerek kent çöplüğüne taşındı.

Vali Tekbıyıkoğlu, etkinlik sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın güzellikleriyle görülmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

Çevre Haftası nedeniyle milli parkta etkinlik düzenlediklerini belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Biz, içinde yaşadığımız tabiatın hakimi değiliz ve bunun sadece parçasıyız. Aslında oyunu ve kuralları da koyan doğanın bizzat kendisi. İnsanoğlu teknoloji üretmesine rağmen halen doğanın kudreti, insanın kuvvetinden çok daha yüksek vaziyette. Doğaya karşı menfi bir teshir olduğunda zamanla karşılık veriyor. Eğer fabrika bacaları fazla çalışıyorsa küresel ısınma oluyor, sera gazı etkisi oluyor. Dere yataklarına ev yapıyorsak bir müddet sonra sel yatağı alıp o evleri götürüyor ya da kıyıları dolduruyorsak bir şekilde deniz buna tekrar geri müdahale ediyor."