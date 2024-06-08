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        Tunceli'de seyir halinde kapısı açılan minibüsten düşen kadın öldü

        Tunceli'de seyir halindeyken kapısı açılan minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 19:32 Güncelleme: 08.06.2024 - 19:32
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        Tunceli'de seyir halinde kapısı açılan minibüsten düşen kadın öldü
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        Tunceli'de seyir halindeyken kapısı açılan minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, S.Y'nin kullandığı 23 ADS 252 plakalı minibüsün sağ ön kapısı, araç Tunceli-Elazığ kara yolunda seyir halindeyken kendiliğinden açıldı.

        Bu sırada yolcu koltuğunda bulunan Yaren Yılmaz, asfalt zemine düştü.

        Sürücü S.Y, ağır yaralanan Yılmaz'ı kendi imkanlarıyla Tunceli Devlet Hastanesine götürdü. Yaren Yılmaz, burada yaşamını yitirdi.

        Jandarma ekipleri, olay yerindeki incelemenin ardından S.Y'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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