Tunceli'de seyir halinde kapısı açılan minibüsten düşen kadın öldü
Tunceli'de seyir halindeyken kapısı açılan minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti.
Tunceli'de seyir halindeyken kapısı açılan minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti.
İddiaya göre, S.Y'nin kullandığı 23 ADS 252 plakalı minibüsün sağ ön kapısı, araç Tunceli-Elazığ kara yolunda seyir halindeyken kendiliğinden açıldı.
Bu sırada yolcu koltuğunda bulunan Yaren Yılmaz, asfalt zemine düştü.
Sürücü S.Y, ağır yaralanan Yılmaz'ı kendi imkanlarıyla Tunceli Devlet Hastanesine götürdü. Yaren Yılmaz, burada yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri, olay yerindeki incelemenin ardından S.Y'yi gözaltına aldı.
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