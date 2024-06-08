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        Tunceli'de devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Hozat ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 20:23 Güncelleme: 08.06.2024 - 20:23
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        Tunceli'de devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Tunceli’nin Hozat ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        M.K’nin kullandığı 34 EHA 086 plakalı hafif ticari araç, Tunceli-Hozat karayolu Çiğirli köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada sürücüyle araçtaki E.K, D.K. ve G.K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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