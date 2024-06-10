Çemişgezek'te Filistin'e yardım amacıyla kermes düzenlendi

Kaymakam Orçun Cüney Zor, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şahin de kermesi ziyaret ederek, emeği geçenleri kutladı.

Kaymakamlık ve İlçe Müftülüğü koordinesinde Çemişgezek Anaevi ve Kültür Merkezi’nde kermes düzenlendi.

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