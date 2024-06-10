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        Çemişgezek'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 13:03 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:04
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        Çemişgezek'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Tepebaşı Mahallesi’ndeki kuru otlarla kaplı bir alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yangın, çevredeki bazı evlerin bahçelerine sıçramadan söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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