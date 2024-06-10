Tunceli'de dağlık arazide kaybolan keçiler dronla bulundu
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde arazide kaybolan keçilere, jandarma ekipleri tarafından dron kullanılarak ulaşıldı.
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde arazide kaybolan keçilere, jandarma ekipleri tarafından dron kullanılarak ulaşıldı.
İlçenin Sekirek mezrasında yaşayan Fatih Irmak, otlattığı 8 keçisinin kaybolmasın ardından jandarmayı arayıp yardım istedi.
Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, mezraya gelerek dağlık alanda çalışma başlattı.
Dronla arama yapan ekipler, mezraya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldukları keçileri sahibine teslim etti.
Irmak da yardımlarından dolayı ekiplere teşekkürlerini iletti.
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