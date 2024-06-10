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        Tunceli'de dağlık arazide kaybolan keçiler dronla bulundu

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde arazide kaybolan keçilere, jandarma ekipleri tarafından dron kullanılarak ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:21 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:22
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        Tunceli'de dağlık arazide kaybolan keçiler dronla bulundu
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        Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde arazide kaybolan keçilere, jandarma ekipleri tarafından dron kullanılarak ulaşıldı.

        İlçenin Sekirek mezrasında yaşayan Fatih Irmak, otlattığı 8 keçisinin kaybolmasın ardından jandarmayı arayıp yardım istedi.

        Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, mezraya gelerek dağlık alanda çalışma başlattı.

        Dronla arama yapan ekipler, mezraya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldukları keçileri sahibine teslim etti.

        Irmak da yardımlarından dolayı ekiplere teşekkürlerini iletti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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