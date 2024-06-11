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        Tunceli'de devrilen küçükbaş hayvan yüklü tırdaki 3 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:47 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:47
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        Tunceli'de devrilen küçükbaş hayvan yüklü tırdaki 3 kişi yaralandı
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        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Şanlıurfa'dan Erzincan'a giden E.A'nın kullandığı 63 KR 563 plakalı tır, Tunceli'nin Ardıçlı köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tırın dorsesindeki 17 küçükbaş hayvan da telef oldu.

        Kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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