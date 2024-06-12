Tunceli'de arıcılara yüzde 100 hibeli kovan ve ekipman dağıtıldı

Tunceli'de arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla bazı üreticilere yüzde 100 hibeli arı kovanı ve ekipmanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kentte "Doğal Güzelliğimizi Organikle Ballandırıyoruz Projesi" hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde arı kovanı ve ekipmanı dağıtım programı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Okan Yenidünya, burada yaptığı konuşmada, arıcılık faaliyetlerinin yöredeki birçok kişinin geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Hibe edilen kovanların üreticilere hayırlı olmasını dileyen Yenidünya, "Devletimiz her zaman sizlerin yanında olacak ve desteğini hiç esirgemeyecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Valilik olarak daima sizlerin yanınızdayız." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala da Tunceli'nin zengin florasıyla arıcılığa elverişli olduğunu dile getirdi.

Pala, bölgede arıcılığın yoğun yapıldığını belirterek, "Biz bu yıl Tunceli'de üretilen balımızı 'Munzur Balı' adıyla tescilledik. Tüm yetiştiricilerimize tekrar hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.