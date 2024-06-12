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        Tunceli'de arıcılara yüzde 100 hibeli kovan ve ekipman dağıtıldı

        Tunceli'de arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla bazı üreticilere yüzde 100 hibeli arı kovanı ve ekipmanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:05 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:05
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        Tunceli'de arıcılara yüzde 100 hibeli kovan ve ekipman dağıtıldı
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        Tunceli'de arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla bazı üreticilere yüzde 100 hibeli arı kovanı ve ekipmanı dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kentte "Doğal Güzelliğimizi Organikle Ballandırıyoruz Projesi" hayata geçirildi.

        Proje çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde arı kovanı ve ekipmanı dağıtım programı düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Okan Yenidünya, burada yaptığı konuşmada, arıcılık faaliyetlerinin yöredeki birçok kişinin geçim kaynağı olduğunu söyledi.

        Hibe edilen kovanların üreticilere hayırlı olmasını dileyen Yenidünya, "Devletimiz her zaman sizlerin yanında olacak ve desteğini hiç esirgemeyecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Valilik olarak daima sizlerin yanınızdayız." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala da Tunceli'nin zengin florasıyla arıcılığa elverişli olduğunu dile getirdi.

        Pala, bölgede arıcılığın yoğun yapıldığını belirterek, "Biz bu yıl Tunceli'de üretilen balımızı 'Munzur Balı' adıyla tescilledik. Tüm yetiştiricilerimize tekrar hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Tunceli Arıcılar Birliği Başkanı Kazım Doğan ise arının doğa için önemli bir canlı olduğunu vurguladı.

        İlde yaklaşık bin kişinin arıcılıkla ilgilendiğini ifade eden Doğan, "İlimizdeki önemli bir katma değeri de arıcılar oluşturuyor. Son 20 yılda Türkiye arıcılığı dünyada ikinci sıraya geldi. Dünyada en çok arı kovanına sahip ve en önemli bal üreten ülkelerden biriyiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından 10 üreticiye, yüzde 100 hibeli toplam 100 arı kovanı ile ekipman desteğinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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