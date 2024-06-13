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        Tunceli'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:53 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:54
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        Tunceli'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Uzungöl köyünde yaşayan Mazlum Aydınlar'a ait bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın bazı ağaçlara zarar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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