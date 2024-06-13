Tunceli'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Uzungöl köyünde yaşayan Mazlum Aydınlar'a ait bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın bazı ağaçlara zarar verdi.
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