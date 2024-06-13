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        Tunceli'de 2 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Tunceli'de, Karayolları Şube Şefliğine ait 2 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:45 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:45
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        Tunceli'de 2 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Tunceli'de, Karayolları Şube Şefliğine ait 2 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        E.Ö'nün kullandığı 23 HH 772 plakalı kamyon, Tunceli-Ovacık kara yolunun Celal Doğan Parkı mevkisinde aynı yönde seyreden Z.E yönetimindeki 23 ADL 431 plakalı kamyona çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan E.Ö. sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapanan kara yolu ise araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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