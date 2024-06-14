Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Feracan Tepe Yaylası'ndaki göçerleri ziyaret etti

Göçerlerden yaşamlarıyla ilgili de bilgi alan Tekbıyıkoğlu, yayladaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Burada hayvancılıkla uğraşan ailelerle buluşan Tekbıyıkoğlu, misafir olduğu çadırlarda vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Bölgedeki yaşam alanlı güvenlik kulelerini gezen Tekbıyıkoğlu, daha sonra Feracan Tepe Yaylası'nı ziyaret etti.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pülümür ilçesindeki Feracan Tepe Yaylası'nı ziyaret ederek göçerlerle bir araya geldi.

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