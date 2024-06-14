Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Feracan Tepe Yaylası'ndaki göçerleri ziyaret etti

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pülümür ilçesindeki Feracan Tepe Yaylası'nı ziyaret ederek göçerlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:50 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Feracan Tepe Yaylası'ndaki göçerleri ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pülümür ilçesindeki Feracan Tepe Yaylası'nı ziyaret ederek göçerlerle bir araya geldi.

        Tekbıyıkoğlu, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ile Pülümür kırsalında çeşitli incelemelerde bulundu.

        Bölgedeki yaşam alanlı güvenlik kulelerini gezen Tekbıyıkoğlu, daha sonra Feracan Tepe Yaylası'nı ziyaret etti.

        Burada hayvancılıkla uğraşan ailelerle buluşan Tekbıyıkoğlu, misafir olduğu çadırlarda vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

        Göçerlerden yaşamlarıyla ilgili de bilgi alan Tekbıyıkoğlu, yayladaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Ziyarete, Pülümür Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vergi paketinin detayları
        Vergi paketinin detayları
        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        Yapay zeka artık ders
        Yapay zeka artık ders
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Tunceli'de 2 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Tunceli'de 2 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Tunceli'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli'de arıcılara yüzde 100 hibeli kovan ve ekipman dağıtıldı
        Tunceli'de arıcılara yüzde 100 hibeli kovan ve ekipman dağıtıldı
        Tunceli'de bisikletli polislerden oluşan "Martı Timi" göreve başladı
        Tunceli'de bisikletli polislerden oluşan "Martı Timi" göreve başladı
        Tunceli'de devrilen küçükbaş hayvan yüklü tırdaki 3 kişi yaralandı
        Tunceli'de devrilen küçükbaş hayvan yüklü tırdaki 3 kişi yaralandı
        Tunceli'de dağlık arazide kaybolan keçiler dronla bulundu
        Tunceli'de dağlık arazide kaybolan keçiler dronla bulundu