Tunceli'de arpa tarlalarında çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde arpa tarlalarında çıkan yangında yaklaşık 55 hektar alan zarar gördü.
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde arpa tarlalarında çıkan yangında yaklaşık 55 hektar alan zarar gördü.
Akçapınar köyü mevkisindeki bir arpa tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara da sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 55 hektar arpa tarlası zarar gördü.
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