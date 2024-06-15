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        Tunceli'de arpa tarlalarında çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde arpa tarlalarında çıkan yangında yaklaşık 55 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 20:15 Güncelleme: 15.06.2024 - 20:15
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        Tunceli'de arpa tarlalarında çıkan yangın söndürüldü
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        Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde arpa tarlalarında çıkan yangında yaklaşık 55 hektar alan zarar gördü.

        Akçapınar köyü mevkisindeki bir arpa tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara da sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 55 hektar arpa tarlası zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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