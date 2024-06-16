Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de jandarma ekipleri yayladaki çocukların yüzünü hediyelerle güldürdü

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de jandarma ekipleri, huzura kavuşan Hengirvan Yaylası'ndaki çocukları hediyelerle sevindirip miniklerle oyunlar oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:04 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de jandarma ekipleri yayladaki çocukların yüzünü hediyelerle güldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de jandarma ekipleri, huzura kavuşan Hengirvan Yaylası'ndaki çocukları hediyelerle sevindirip miniklerle oyunlar oynadı.

        Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, dağlarda karların eriyip meraların yeşillenmesiyle yayla sezonu açıldı.

        Göçer aileler de gerekli hazırlıklarının ardından yaşadıkları bölgelerden koyun sürüleriyle yaylalara çıktı.

        Katır, at ya da traktör kullanarak yaylaya ulaşan göçerler, belirli alanlara çadırlarını kurarak hayvanlarını yaylada besliyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yaz mevsimini yaylalarda geçirecek olan göçer ailelerin çocuklarını bir nebze mutlu etmek için çalışma yaptı.

        Valilik koordinesinde planlamalarını yapan ekipler, Pülümür ilçesinde bulunan ve huzurun hakim olduğu 2 bin metre rakımlı Hengirvan Yaylası'nı ziyaret etti.

        - Çocukları hediyelerle sevindirdiler

        Saatler süren yolculuğun ardından bölgeye ulaşan ekipler, yayladaki çocuklarla bir araya geldi.

        Gün boyu yaylada vakit geçiren ekipler, çocuklara kitap ve oyuncak gibi hediyeler verip oyunlar oynayarak minikleri mutlu etti.

        - "Çocuklara hediyeler getirip kitaplar dağıttılar, minnettarız"

        Yaylacı Mustafa Bitkin, AA muhabirine, çocukluktan beri hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

        Hayvanlarından daha iyi verim almak için yazın yaylaya çıktığını belirten Bitkin, "Sonbahara kadar yaylada yaşamımızı sürdürüyoruz. Bizim yol, su ve bazı altyapı sorunlarımız halledilirse burada hayvancılığı daha verimli şekilde yaparız, devletimizden bunu istiyoruz. " dedi.

        Bitkin, yayla yaşantısının zor olduğuna işaret ederek, "Bizim çocuklarımız bence şehirde yaşayan çocuklara göre daha şanslılar. En azından temiz su içiyorlar ve temiz havayı soluyorlar. Ayağı toprağa değiyor, hasta da olmuyorlar." ifadelerini kullandı.

        Yaylalarda artık huzurun hakim olduğunu vurgulayan Bitkin, "Devletimiz sayesinde asker arkadaşlarımız yaylamıza geldi, Allah hepsinden razı olsun. Çocuklara hediyeler getirip kitaplar dağıttılar, minnettarız. Hepsine teşekkür ediyoruz, sürekli gelmelerini istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        İkiz fil doğdu
        İkiz fil doğdu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Yamal en genç oyuncu oldu

        Benzer Haberler

        Tunceli'de arpa tarlalarında çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli'de arpa tarlalarında çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Feracan Tepe Yaylası'ndaki göçerleri ziyaret e...
        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Feracan Tepe Yaylası'ndaki göçerleri ziyaret e...
        Tunceli'de 2 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Tunceli'de 2 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Tunceli'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli'de arıcılara yüzde 100 hibeli kovan ve ekipman dağıtıldı
        Tunceli'de arıcılara yüzde 100 hibeli kovan ve ekipman dağıtıldı
        Tunceli'de bisikletli polislerden oluşan "Martı Timi" göreve başladı
        Tunceli'de bisikletli polislerden oluşan "Martı Timi" göreve başladı