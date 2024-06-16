Tunceli'de jandarma ekipleri yayladaki çocukların yüzünü hediyelerle güldürdü

SİDAR CAN EREN - Tunceli'de jandarma ekipleri, huzura kavuşan Hengirvan Yaylası'ndaki çocukları hediyelerle sevindirip miniklerle oyunlar oynadı.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, dağlarda karların eriyip meraların yeşillenmesiyle yayla sezonu açıldı.

Göçer aileler de gerekli hazırlıklarının ardından yaşadıkları bölgelerden koyun sürüleriyle yaylalara çıktı.

Katır, at ya da traktör kullanarak yaylaya ulaşan göçerler, belirli alanlara çadırlarını kurarak hayvanlarını yaylada besliyor.

Gün boyu yaylada vakit geçiren ekipler, çocuklara kitap ve oyuncak gibi hediyeler verip oyunlar oynayarak minikleri mutlu etti.

Valilik koordinesinde planlamalarını yapan ekipler, Pülümür ilçesinde bulunan ve huzurun hakim olduğu 2 bin metre rakımlı Hengirvan Yaylası'nı ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yaz mevsimini yaylalarda geçirecek olan göçer ailelerin çocuklarını bir nebze mutlu etmek için çalışma yaptı.

- "Çocuklara hediyeler getirip kitaplar dağıttılar, minnettarız"

Yaylacı Mustafa Bitkin, AA muhabirine, çocukluktan beri hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Hayvanlarından daha iyi verim almak için yazın yaylaya çıktığını belirten Bitkin, "Sonbahara kadar yaylada yaşamımızı sürdürüyoruz. Bizim yol, su ve bazı altyapı sorunlarımız halledilirse burada hayvancılığı daha verimli şekilde yaparız, devletimizden bunu istiyoruz. " dedi.

Bitkin, yayla yaşantısının zor olduğuna işaret ederek, "Bizim çocuklarımız bence şehirde yaşayan çocuklara göre daha şanslılar. En azından temiz su içiyorlar ve temiz havayı soluyorlar. Ayağı toprağa değiyor, hasta da olmuyorlar." ifadelerini kullandı.