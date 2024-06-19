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        Doğa harikası Munzur Gözeleri'nde turizm hareketliliği başladı

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri, yaz sezonunda tarihi ve doğal güzellikleriyle turistleri ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:58 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:58
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        Doğa harikası Munzur Gözeleri'nde turizm hareketliliği başladı
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        SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri, yaz sezonunda tarihi ve doğal güzellikleriyle turistleri ağırlamaya başladı.

        Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünce 2001 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen Munzur Gözeleri, turizm açısından kente büyük katkı sağlayan yerlerin başında geliyor.

        Dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Munzur Gözeleri, şehir merkezine 80, ilçe merkezine ise 17 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde bulunuyor.

        Yöre halkı tarafından da kutsal sayılan Munzur Gözeleri, kaya oyuklarından çıkan suları, irili ufaklı şelaleleri, göletleri ve çevresinde açan rengarenk çiçeklerle cezbediyor.

        Su kaynaklarıyla Munzur Vadisi Milli Parkı'na da hayat veren Munzur Gözeleri'nde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bugünlerde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Günübirlik turlarla bölgeye gelen turistler, araçlarla Munzur Gözeleri'ne giderek buradaki piknik alanlarında vakit geçiriyor. Bazı ziyaretçiler de ahşap yürüyüş yolları sayesinde Munzur Gözeleri'nin iç kısımlarını kolayca gezip fotoğraf çekimleri yapıyor.

        - "İstanbul'dan gelen misafirlerimiz de burayı çok muhteşem buldular"

        Ziyaretçilerden Fatih Kaya, AA muhabirine, Elazığ'dan Ovacık ilçesine gezmeye geldiğini söyledi.

        Munzur Gözeleri'nin manzarasına hayran kaldığını belirten Kaya, "Buranın dağlar arasında olması nedeniyle çok güzel bir manzarası var. Alanda gezinti yapılırken birçok noktada su gözesine denk geliniyor. Tatil günlerinde şehrin stresinden kurtulup buraya gelmek insanı rahatlatıyor ve çocuklarımız açısından da iyi oluyor. Tatilimizin bir kısmını Munzur Gözeleri'ni gezmeye ayırdık. İstanbul'dan gelen misafirlerimiz de burayı çok muhteşem buldular." ifadelerini kullandı.

        İsmail Sevinç ise Tunceli'yi ilk defa gördüğünü ve çok beğendiğini dile getirdi.

        Bölgede birçok güzellikle karşılaştığını anlatan Sevinç, "Özellikle Munzur Gözeleri bir doğa harikası ve dünya çapında tanıtılması gerekiyor. Her yerden su içebiliyorsun, çok temiz bir suyu var ve Munzur Gözeleri'nde tabiat çok güzel korunmuş. Bu nedenle burada yaşayan insanlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Ümran Özmen de Munzur Gözeleri'nde akan suların sesinden ve görüntüsünden etkilendiğini aktardı.

        Özmen, doğayla bütünleşmenin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, "Yurt içi ve yurt dışında bulunan çok farklı yerlere gittim ama gerçekten burası inanılmaz güzel. İyi ki Ovacık'a gelip Munzur Gözeleri'ni gezmeyi tercih etmişim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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