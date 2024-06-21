Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de 20 kilometrelik yürüyüşle ulaşılan saklı güzellik

        SİDAR CAN EREN - Turlarla veya kendi imkanlarıyla Tunceli'nin Ovacık ilçesine gelenler, doğa harikası Kırkmerdiven Şelaleleri'ni görmek için rehberler eşliğinde kırsalda yaklaşık 20 kilometre yürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de 20 kilometrelik yürüyüşle ulaşılan saklı güzellik
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİDAR CAN EREN - Turlarla veya kendi imkanlarıyla Tunceli'nin Ovacık ilçesine gelenler, doğa harikası Kırkmerdiven Şelaleleri'ni görmek için rehberler eşliğinde kırsalda yaklaşık 20 kilometre yürüyor.

        Son yıllarda bungalov evler, çadır kamp alanları ve butik otellerin inşa edildiği Ovacık'ta turizm sektörü hareketlendi, doğa gezisi için gelen turist sayısı arttı.

        Doğal güzellikleriyle adından söz ettiren ilçede, Munzur Dağları'ndaki Kırkmerdiven Şelaleleri de özellikle yaz sezonunda önemli bir rota oluşturuyor.

        Yüksek rakımdaki karların erimesiyle mevsimlik akan şelaleler, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen gezi gruplarının uğrak yeri oluyor.

        Tur şirketlerinin organizasyonlarıyla veya kendi imkanlarıyla ilçeye gelen doğaseverler, gerekli planlamaların ardından rehberler eşliğinde rotalarını şelalelere çeviriyor.

        Araçlarla Munzur Dağları'nın eteklerine kadar giden doğaseverler, daha sonra patikalarda yolculuklarına devam ederek yaklaşık 20 kilometre yol yürüyor.

        Zorlu seyahatin sonunda saklı güzelliğe ulaşan doğaseverler, derin bir vadide yer alan 4 farklı şelaleyi sırayla gezip tabiatın güzelliklerini keşfediyor.

        - "Yürüyüş parkuru çok güzel"

        Doğaseverlerden Merve Gençosmanoğlu, AA muhabirine, tatilini Tunceli'de değerlendirmeyi tercih ettiğini söyledi.

        Ovacık'ın doğasıyla ilgi çektiğini dile getiren Gençosmanoğlu, yöredeki insanların yardımsever olduğunu belirtti.

        İlçede birden fazla yürüyüş rotası bulunduğunu anlatan Gençosmanoğlu, şöyle konuştu:

        "Bunlardan bir tanesi de Kırkmerdiven Şelaleleri bölgesi oldu. Burada birbirinden farklı 4 şelale bulunuyor ve yürüyüş parkuru da çok güzel. Dağların arasındaki patikalarda kolayca seyahat edilebiliyor. Özellikle Ovacık, endemik türler, bitkiler, çiçekler ve kelebekler açısından da çok özel bir bölge. Yürürken adeta açık hava doğa müzesi gibi görsel bir şölene şahit olduk."

        Alperen Gençosmanoğlu da Tunceli'ye üçüncü kez gezmek için geldiğini ifade etti.

        Gençosmanoğlu, kentte keşfedilmemiş birçok yer olduğunu vurgulayarak, "Bölge su kaynakları açısından çok zengin ve temiz sulara sahip. Hem içmesi çok keyifli hem de insanın içini ferahlatan bir görüntüsü ve sesi var. Bu anlamda dördüncü kez fırsat olduğunda yine gelmekten mutluluk duyacağız çünkü görmediğimiz göller ve değişik yerler var. Buranın her mevsimde farklı bir manzarasının olduğunu da hissettik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Konya'da 2. kez katliam gibi kaza! 2 günde 8 ölü!
        Konya'da 2. kez katliam gibi kaza! 2 günde 8 ölü!
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Karadeniz için yağmur, Marmara için poyraz uyarısı
        Karadeniz için yağmur, Marmara için poyraz uyarısı
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
        Cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'

        Benzer Haberler

        Doğa harikası Munzur Gözeleri'nde turizm hareketliliği başladı
        Doğa harikası Munzur Gözeleri'nde turizm hareketliliği başladı
        Tunceli'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tunceli'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Tunceli'de jandarma ekipleri yayladaki çocukların yüzünü hediyelerle güldür...
        Tunceli'de jandarma ekipleri yayladaki çocukların yüzünü hediyelerle güldür...
        Tunceli'de arpa tarlalarında çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli'de arpa tarlalarında çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Feracan Tepe Yaylası'ndaki göçerleri ziyaret e...
        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Feracan Tepe Yaylası'ndaki göçerleri ziyaret e...