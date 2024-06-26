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        Tunceli'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 10:03 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:03
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        Tunceli'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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        Tunceli’nin Pertek ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Dorutay köyünde bir üreticiye ait buğday tarlasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında buğday tarlası zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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