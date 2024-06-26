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        Tunceli'de otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

        Tunceli'de 3 farklı bölgede çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:58 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:58
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        Tunceli'de otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
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        Tunceli'de 3 farklı bölgede çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        İl merkezine bağlı Karmez ve Marçik köyleri ile Ovacık ilçesi Eğripınar köyündeki otluk arazilerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Köylülerin ihbarı üzerine olay yerlerine, belediyelere bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangınlar bazı ağaç türlerine zarar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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