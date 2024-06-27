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        Tunceli'de MotoFest heyecanı başladı

        Tunceli'de ilk defa düzenlenen ve 4 gün sürecek MotoFest etkinlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:27 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:27
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        Tunceli'de MotoFest heyecanı başladı
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        Tunceli'de ilk defa düzenlenen ve 4 gün sürecek MotoFest etkinlikleri başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Valilik, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde organize edilen festivalin açılışı gerçekleştirildi.

        Kentin Örenönü Tabiat Parkı'nda başlayan festival kapsamında belirli noktalara stantlar ve oyun alanları kuruldu.

        Çeşitli spor aktivitelerinin de yapıldığı festivalde bazı motosikletçiler, yarışlar öncesi parkurlarda antrenman yaptı. Sporcuların özel hazırlanmış toprak ve engebeli yerlerden geçişleri nefes kesti.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Tunceli'de festival dolayısıyla muhteşem bir ortamın oluştuğunu söyledi.

        Organizasyonda birçok etkinliğin yapılacağını belirten Akülke, şöyle konuştu:

        "Bugün festival ve mototurun açılışını yaptık, inanılmaz bir atmosfer var. Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkılarıyla Tunceli'ye bir enduro parkuru kazandırdık. Bundan sonra Elazığ, Erzincan, Malatya ve Diyarbakır gibi çevre illerden sporcularımız artık antrenmanlarını yapmaya güzel Tunceli'mize gelecek. Burada dört gün sürecek festivalimize herkesi bekliyoruz. Bu süreç boyunca farklı konserler, etkinlikler ve şampiyonalar olacak. Tüm halkımızı Tunceli'nin bu doğal güzelliklerini görmek için buraya davet ediyoruz."

        Öğretmen Serkan Baya, festival için Mersin'in Tarsus ilçesinden Tunceli'ye geldiğini dile getirdi.

        Serkan Baya, hobi olarak motokros sporuyla ilgilendiğini aktararak, "Festival kapsamında Pülümür Vadisi'ni gezdim, yarın da Munzur Vadisi'ni gezeceğiz. Tunceli, gördüğümüz şehir karmaşalarına göre güzel ve düzenli bir şehir." ifadelerini kullandı.

        Sporculardan Aykut Kızıltan ise Tunceli'deki atmosferi görünce inanılmaz şaşırdıklarını belirterek, "Bu etkinliğe çok büyük emek harcanmış. Hafta sonu yarışta elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        Motosikletçi Aydın Kırdar da festival sayesinde Tunceli'nin güzelliklerini görme fırsatı bulduğunu kaydetti.

        Yarış için yapılan parkurun çok güzel olduğunu dile getiren Aydın Kırdar, "Valilik burada çok güzel bir ambiyans yakalamış. Arkadaşlarla beraber bu sporu devamlı kovalıyoruz. Türkiye'nin her yerine gidiyoruz ve doğayla iç içe olan bir spor. Bunun bir de enduro dalı var ve dağlarda oluyor. İnşallah bir dahakine onu da Tunceli'de gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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