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        Sanatçı Öykü Gürman Tunceli Motofest'te konser verdi

        Sanatçı Öykü Gürman, Tunceli'de sahneye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 00:31 Güncelleme: 28.06.2024 - 00:31
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        Sanatçı Öykü Gürman Tunceli Motofest'te konser verdi
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        Sanatçı Öykü Gürman, Tunceli’de sahneye çıktı.

        Kentte ilk kez düzenlenen Motofest etkinlikleri kapsamında Örenönü Tabiat Parkı’ndaki konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Gürman, yaklaşık 2 saat şarkılarını seslendirdi.

        Gürman’ın hayranları da şarkılara eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.

        Konser sonrası Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Gürman’a çiçek ve yörede yapılan kilim dokumasını hediye etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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