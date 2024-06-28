Tunceli MotoFest'e katılan 1000 motosikletçi Ovacık'ın güzelliklerini turladı

Tunceli'de, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 1000 motosikletçi, Ovacık ilçesindeki doğa harikası Munzur Vadisi Milli Parkı ve Munzur Gözeleri'ni gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Valilik, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde kentte MotoFest organize edildi.

Yurdun dört bir köşesinden kente gelen motosiklet tutkunları, gerekli işlemlerin ardından Örenönü Tabiat Parkı'ndaki festivale katıldı.

Festivalin ikinci gününde ise bölgedeki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtılması amacıyla "mototur" düzenlendi.

- "Tunceli adeta motosiklet için yaratılmış bir coğrafya"

Milli parkın bazı alanlarında vakit geçiren motosikletçiler, daha sonra Ovacık ilçesine bağlı Ziyaret köyüne doğru hareket etti.

Kentin doğasıyla dikkati çektiğini dile getiren Tekbıyıkoğlu, güvenlik sorunları nedeniyle bölgedeki güzelliklerin yeteri kadar tanınamadığını belirtti.

MotoFest kapsamında çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Buraya çok yoğun motosikletçi ilgisi var ve Tunceli adeta motosiklet için yaratılmış bir coğrafya. Mototura katılım oldukça yüksek oldu.

Yaklaşık 1000 motosikletliyle daha önce helikopterle ve zırhlı araçlarla memur sevkini yaptığımız yerlerden Türk bayrakları eşliğinde 'Türkiye’nin huzuru Tunceli'nin huzuru' sürüşünü hep beraber gerçekleştirdik." dedi.