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        Tunceli MotoFest'e katılan 1000 motosikletçi Ovacık'ın güzelliklerini turladı

        Tunceli'de, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 1000 motosikletçi, Ovacık ilçesindeki doğa harikası Munzur Vadisi Milli Parkı ve Munzur Gözeleri'ni gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:30 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:30
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        Tunceli MotoFest'e katılan 1000 motosikletçi Ovacık'ın güzelliklerini turladı
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        Tunceli'de, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 1000 motosikletçi, Ovacık ilçesindeki doğa harikası Munzur Vadisi Milli Parkı ve Munzur Gözeleri'ni gezdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Valilik, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde kentte MotoFest organize edildi.

        Yurdun dört bir köşesinden kente gelen motosiklet tutkunları, gerekli işlemlerin ardından Örenönü Tabiat Parkı'ndaki festivale katıldı.

        Festivalin ikinci gününde ise bölgedeki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtılması amacıyla "mototur" düzenlendi.

        Etkinliğe katılan yaklaşık bin motosikletçi, il merkezinden yola çıkarak gruplar halinde rotalarını el değmemiş güzelliklere sahip Munzur Vadisi Milli Parkı'na çevirdi.

        Milli parkın bazı alanlarında vakit geçiren motosikletçiler, daha sonra Ovacık ilçesine bağlı Ziyaret köyüne doğru hareket etti.

        Seyahat esnasında yaban keçileriyle de karşılaşan katılımcılar, Munzur Gözeleri'ne ulaşarak turlarını tamamladı.

        - "Tunceli adeta motosiklet için yaratılmış bir coğrafya"

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, AA muhabirine, Tunceli'nin ilkleri yaşamaya başladığını söyledi.

        Kentin doğasıyla dikkati çektiğini dile getiren Tekbıyıkoğlu, güvenlik sorunları nedeniyle bölgedeki güzelliklerin yeteri kadar tanınamadığını belirtti.

        MotoFest kapsamında çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Buraya çok yoğun motosikletçi ilgisi var ve Tunceli adeta motosiklet için yaratılmış bir coğrafya. Mototura katılım oldukça yüksek oldu.

        Yaklaşık 1000 motosikletliyle daha önce helikopterle ve zırhlı araçlarla memur sevkini yaptığımız yerlerden Türk bayrakları eşliğinde 'Türkiye’nin huzuru Tunceli'nin huzuru' sürüşünü hep beraber gerçekleştirdik." dedi.

        Motosikletçi Cem Güneş de Tunceli'ye gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

        Güneş, kentteki bazı alanları gezme fırsatı bulduğuna işaret ederek, "Valimiz sayesinde buradayız. Buraların doğal ve tarihi güzelliklerini gezdim, çok güzeldi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve böyle etkinliklerin devamını her zaman bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        İzmir'den gelen Murat Yaman da motosikletiyle şehir şehir gezdiğini kaydetti.

        Tunceli'ye gelmek için 1500 kilometre yol kat ettiğini anlatan Yaman, "Ülkemizin her yeri çok güzel ve her bölgesini ziyaret etmek istedik. Tunceli'yi çok merak ediyordum. Buranın kültürünü, insanlarını ve doğasını umduğumdan daha iyi buldum." diye konuştu.

        Ferman Yaman da Tunceli MotoFest vesilesiyle kente gelip etkinliklere katıldığını ve Munzur Vadisi'ne hayran kaldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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