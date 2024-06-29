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        Tunceli'de Türkiye Süper Enduro Şampiyonası ve ATV Kupası yarışları başladı

        Tunceli'de, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun organize ettiği Türkiye Süper Enduro Şampiyonası ve ATV Kupası yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 20:38 Güncelleme: 29.06.2024 - 20:38
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        Tunceli'de Türkiye Süper Enduro Şampiyonası ve ATV Kupası yarışları başladı
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        Tunceli'de, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun organize ettiği Türkiye Süper Enduro Şampiyonası ve ATV Kupası yarışları başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Valilik, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde kentte MotoFest organize edildi.

        Festival programı kapsamında kentin Örenönü Tabiat Parkı'nda Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2. ayak ve ATV Kupası yarışları yapılıyor.

        Organizasyona farklı illerden katılan 40 sporcu, EPrestij, EUsta, EHobi, EVeteran ve ATV Kupası ile Süper Enduro GP sınıflarında mücadele etti.

        Çok sayıda vatandaş organizasyonu ilgiyle izledi.

        Sporculardan Osman Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'dan Tunceli'ye gelerek yarışa katıldığını söyledi.

        Motosiklet tamircisi olduğunu belirten Karatepe, "Hobi olarak motosikletle ilgileniyorum. Yaklaşık bin 100 kilometre yol kat edip Tunceli'ye geldim. Parkur çok güzel ve akıcıydı. Organizasyonu düzenleyen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Tunceli'nin doğasını ve vadilerini de çok beğendim." dedi.

        Mustafa Temiz de yaklaşık 15 yıldır motosiklet sporuyla ilgilendiğini anlattı.

        Temiz, Tunceli'nin doğasına hayran kaldığını dile getirerek, "Türkiye'nin her yerinde düzenlenen yarışlara gidiyoruz. Bu sefer de şansımıza Tunceli çıktı. Buraya ilk defa geliyorum ve herkesin de gelip görmesini isterim." ifadelerini kullandı.

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