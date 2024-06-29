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        Tunceli'de sanatçı Can Gox konser verdi

        Tunceli'de Motofest etkinliği kapsamında sanatçı Can Gox sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 23:08 Güncelleme: 29.06.2024 - 23:08
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        Tunceli'de sanatçı Can Gox konser verdi
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        Tunceli’de Motofest etkinliği kapsamında sanatçı Can Gox sahne aldı.

        Kentte ilk kez düzenlenen Motofest etkinlikleri 3’üncü gününde de devam etti.

        Örenönü Tabiat Parkı’ndaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Can Gox, "Haydar Haydar", "Unutama Beni", "Yalnızım Ben", "Neredesin Sen", "Drama Köprüsü" ve "Islak Islak" gibi birçok şarkıyı seslendirdi.

        Gox’un hayranları da şarkılara eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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