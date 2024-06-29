Tunceli'de sanatçı Can Gox konser verdi
Tunceli'de Motofest etkinliği kapsamında sanatçı Can Gox sahne aldı.
Tunceli’de Motofest etkinliği kapsamında sanatçı Can Gox sahne aldı.
Kentte ilk kez düzenlenen Motofest etkinlikleri 3’üncü gününde de devam etti.
Örenönü Tabiat Parkı’ndaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Can Gox, "Haydar Haydar", "Unutama Beni", "Yalnızım Ben", "Neredesin Sen", "Drama Köprüsü" ve "Islak Islak" gibi birçok şarkıyı seslendirdi.
Gox’un hayranları da şarkılara eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.
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