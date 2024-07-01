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        Tunceli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 23:44 Güncelleme: 01.07.2024 - 23:44
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        Tunceli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Yılmaz S'nin kullandığı traktör, Aşağıtorunoba köyü mevkisinde devrildi. Kazada, sürücü traktörün altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ekiplerce çıkarılan Yılmaz S'nin cenazesi, Ovacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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