Tunceli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Yılmaz S'nin kullandığı traktör, Aşağıtorunoba köyü mevkisinde devrildi. Kazada, sürücü traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerce çıkarılan Yılmaz S'nin cenazesi, Ovacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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