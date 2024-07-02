Tunceli'de sıcaktan bunalan vatandaşlar Tağar Çayı'nda yüzerek serinliyor
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Tağar Çayı'nda yüzerek serinlemeye çalıştı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Tağar Çayı'nda yüzerek serinlemeye çalıştı.
İlçede son günlerde artan sıcaklar günlük yaşamı etkilemeye başladı.
Bazı vatandaşlar da sıcaktan korunmak için Tağar Çayı ve çevresinde vakit geçirmeyi tercih ediyor.
Çay kıyısındaki plajlarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, soğuk sularda yüzerek serinlemeye çalışıyor.
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