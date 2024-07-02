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        Tunceli'de sıcaktan bunalan vatandaşlar Tağar Çayı'nda yüzerek serinliyor

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Tağar Çayı'nda yüzerek serinlemeye çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:54 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:54
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        Tunceli'de sıcaktan bunalan vatandaşlar Tağar Çayı'nda yüzerek serinliyor
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Tağar Çayı'nda yüzerek serinlemeye çalıştı.

        İlçede son günlerde artan sıcaklar günlük yaşamı etkilemeye başladı.

        Bazı vatandaşlar da sıcaktan korunmak için Tağar Çayı ve çevresinde vakit geçirmeyi tercih ediyor.

        Çay kıyısındaki plajlarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, soğuk sularda yüzerek serinlemeye çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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