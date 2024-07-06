Fabrika işçisi çift köylerine dönüp atıl arazilerini lavanta bahçesine dönüştürdü

SİDAR CAN EREN - Tekirdağ'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Tunceli'ye yerleşen Özgür Ozan ile eşi Mehtap Karaağaç, köylerindeki atıl araziye lavanta bahçesi kurdu.

Yaklaşık 20 yıl boyunca Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayıp fabrikalarda çalışan Karaağaç çifti, şehir stresinden uzaklaşmak için 2022'de Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Demirce köyüne yerleşti.

Çevresi meşe ormanlarıyla kaplı köyde hayatlarını sürdüren karı koca, 3 yıl önce aldıkları kararla kazanç sağlayacaklarına inandıkları 750 kök lavantayı 1000 metrekare alandaki atıl arazilerinde toprakla buluşturdu.

"Tunceli dağlık bir bölge ve yaklaşık 3 yıl önce bu tarlayı kurduk. Şu an olumlu geri dönüşler var. Bu bölgede kaliteli lavanta yetiştirmeyi başardık. Lavantalarımız angustifolia cinsidir ve tarlamız bir dönüm üzerine kuruludur. Lavantalarımızda hiçbir şekilde tarımsal ilaç kullanmadık. Bunun en büyük göstergesi tarlamızda var olan arılar, kelebekler ve karıncalardır. Biz, şimdilik lavantadan yağ, çay ve özellikle kadınlar için tonik olan hidrosolü üretiyoruz."

Karaağaç, Tunceli'nin artık turizm şehri olduğuna işaret ederek, "Buraya son yıllarda gerçekten büyük bir rağbet var. Biz de özellikle bu fırsatı iyi değerlendirmek için görkemli lavanta tarlaları oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.