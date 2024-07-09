Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Ovacık'ta bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

        Ovacık ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ovacık'ta bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ovacık ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçenin Kandolar Mahallesi’ndeki tek katlı bir evin balkon kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Ovacık Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında balkondaki bazı ev eşyaları zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        TIR'ın altına girdi, burnu bile kanamadı!
        TIR'ın altına girdi, burnu bile kanamadı!
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Çocuklar için gitarını sattı
        Çocuklar için gitarını sattı
        İlk Yapay Zekâ Kraliçesi seçildi!
        İlk Yapay Zekâ Kraliçesi seçildi!
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Sonu gelmiyor! Bu sefer de 19 yaşında!
        Sonu gelmiyor! Bu sefer de 19 yaşında!
        Gözler Lazio'da!
        Gözler Lazio'da!
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı

        Benzer Haberler

        Yaban keçilerinin insanlara alıştığı Tunceli'de uzmanından 'ölümcül' uyarı
        Yaban keçilerinin insanlara alıştığı Tunceli'de uzmanından 'ölümcül' uyarı
        Tunceli'de çıkan örtü yangını 2 saatte söndürüldü
        Tunceli'de çıkan örtü yangını 2 saatte söndürüldü
        Tunceli'de dağdan kopan kaya parçası seyir halindeki otomobile isabet etti:...
        Tunceli'de dağdan kopan kaya parçası seyir halindeki otomobile isabet etti:...
        Tunceli'de dağdan kopan kaya otomobile isabet etti, 1 kişi öldü, 2 kişi yar...
        Tunceli'de dağdan kopan kaya otomobile isabet etti, 1 kişi öldü, 2 kişi yar...
        Fabrika işçisi çift köylerine dönüp atıl arazilerini lavanta bahçesine dönü...
        Fabrika işçisi çift köylerine dönüp atıl arazilerini lavanta bahçesine dönü...
        Tunceli'de sıcaktan bunalan vatandaşlar Tağar Çayı'nda yüzerek serinliyor
        Tunceli'de sıcaktan bunalan vatandaşlar Tağar Çayı'nda yüzerek serinliyor