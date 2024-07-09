Ovacık'ta bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü
Ovacık ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ovacık ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçenin Kandolar Mahallesi’ndeki tek katlı bir evin balkon kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Ovacık Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında balkondaki bazı ev eşyaları zarar gördü.
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