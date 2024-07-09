Tunceli'nin 3 bin rakımdaki göl ve menderesleri hayvancılığa hayat veriyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Deveçukuru Yaylası'nda bulunan göl ve menderesler, hayvancılığa katkı sağlıyor.

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken Munzur ve Mercan dağları arasındaki ilçede, tarım ve hayvancılık yaygın yapılıyor.

Dört mevsim farklı manzaralar sunan ilçede, çok sayıda buzul göl, şelale, kanyon ve yayla bulunuyor.

İlçede yaklaşık 3 bin metrede yer alan Deveçukuru Yaylası da el değmemiş göl ve menderesleriyle ilgi çekiyor.

Yaylada hayvancılığa adeta hayat veren göl ve menderesler, doğa tutkunlarının da gezi rotasında bulunuyor.