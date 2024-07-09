Tunceli'de yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı

Olayda çok sayıda küçükbaş hayvan da yıldırım isabet etmesi nedeniyle telef oldu.

Kızık köyüne bağlı Kurdeşi mezrasında hayvan otlatan Barış G. ile Olcay Y'ye yıldırım isabet etti.

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