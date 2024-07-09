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        Tunceli'de yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 18:58 Güncelleme: 09.07.2024 - 18:58
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        Tunceli'de yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı.

        Kızık köyüne bağlı Kurdeşi mezrasında hayvan otlatan Barış G. ile Olcay Y'ye yıldırım isabet etti.

        Köydekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ovacık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayda çok sayıda küçükbaş hayvan da yıldırım isabet etmesi nedeniyle telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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