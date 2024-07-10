Tunceli'de sele kapılan büyükbaş hayvan telef oldu
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, sağanak sonrası meydana gelen sele kapılan büyükbaş hayvan telef oldu.
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, sağanak sonrası meydana gelen sele kapılan büyükbaş hayvan telef oldu.
Kent genelinde aralıklarla devam eden sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Pülümür ilçesine bağlı Dereköy bölgesindeki Çağıl Yaylası’nda da şiddetli sağanak sonrası sel meydana geldi.
Vatandaşlara zor anlar yaşatan selde, bir inek ormanlık alanda sulara kapılarak telef oldu.
Yayladakiler arazide kaybolan 5 ineğin bulunması için de çalışma başlattı.
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