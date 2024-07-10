Tunceli'de sele kapılan büyükbaş hayvan telef oldu

Yayladakiler arazide kaybolan 5 ineğin bulunması için de çalışma başlattı.

Vatandaşlara zor anlar yaşatan selde, bir inek ormanlık alanda sulara kapılarak telef oldu.

Kent genelinde aralıklarla devam eden sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

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