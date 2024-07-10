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        Tunceli'de sele kapılan büyükbaş hayvan telef oldu

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, sağanak sonrası meydana gelen sele kapılan büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 00:26 Güncelleme: 10.07.2024 - 00:26
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        Tunceli'de sele kapılan büyükbaş hayvan telef oldu
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        Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, sağanak sonrası meydana gelen sele kapılan büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kent genelinde aralıklarla devam eden sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Pülümür ilçesine bağlı Dereköy bölgesindeki Çağıl Yaylası’nda da şiddetli sağanak sonrası sel meydana geldi.

        Vatandaşlara zor anlar yaşatan selde, bir inek ormanlık alanda sulara kapılarak telef oldu.

        Yayladakiler arazide kaybolan 5 ineğin bulunması için de çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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