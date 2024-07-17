Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tunceli'de Deneyap Atölyesi'ni ziyaret etti

Ziyarette, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş ve AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de hazır bulundu.

Yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Kacır, ortaokul ve lise öğrencileriyle sohbet etti, projelerini inceledi.

Öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Kacır, daha sonra atölyedeki sınıflarda incelemede bulundu.

Bakan Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Atatürk Mahallesi’ndeki Deneyap Atölyesi'ni ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tunceli'deki Deneyap Atölyesi'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

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