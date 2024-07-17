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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tunceli'de Deneyap Atölyesi'ni ziyaret etti

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tunceli'deki Deneyap Atölyesi'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 16:04 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:04
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tunceli'de Deneyap Atölyesi'ni ziyaret etti
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tunceli'deki Deneyap Atölyesi'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

        Bakan Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Atatürk Mahallesi’ndeki Deneyap Atölyesi'ni ziyaret etti.

        Öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Kacır, daha sonra atölyedeki sınıflarda incelemede bulundu.

        Yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Kacır, ortaokul ve lise öğrencileriyle sohbet etti, projelerini inceledi.

        Bakan Kacır, ziyaretinde öğrencilere oyuncak Togg hediye etti.

        Ziyarette, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş ve AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de hazır bulundu.

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