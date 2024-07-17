Bakan Kacır, Tunceli'de Rafting Türkiye Kulüpler Kupası açılış seremonisine katıldı

İlk yarışlarda dereceye girenlere ödüllerini de veren Kacır, Pülümür Vadisi'ndeki doğa harikası Ağlayan Kayalar ile Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle kurulan Alternatif Kamping alanını da ziyaret etti.

Burada görevliler tarafından karşılanan Kacır, rafting sporcularıyla sohbet ettikten sonra Rafting Türkiye Kulüpler Kupası yarışlarının startını verdi.

Bakan Kacır, kentteki bazı açılış ve imza törenlerine katıldıktan sonra beraberindekilerle Munzur Doğa Sporları Kamp Eğitim Merkezi'ne geçti.

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