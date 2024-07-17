Tunceli'de aşırı rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, aşırı rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, aşırı rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri aşırı rüzgar nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur" denildi.
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