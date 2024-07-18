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        Tunceli'de hasadına başlanan Hıdıroz karpuzu tezgahlardaki yerini aldı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde köylüler tarafından yetiştirilen Hıdıroz karpuzu, hasat edilerek tezgahlarda satılmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:40 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:40
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        Tunceli'de hasadına başlanan Hıdıroz karpuzu tezgahlardaki yerini aldı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde köylüler tarafından yetiştirilen Hıdıroz karpuzu, hasat edilerek tezgahlarda satılmaya başladı.

        İlçede verimli topraklara sahip Kıraçlar ve Sakyol köylerinde yaşayan üreticiler, her yıl tarlalarının bir bölümünü karpuz ekerek değerlendiriyor.

        Bahar aylarında karpuz tohumlarını toprakla buluşturan köylüler, yaklaşık 2 aylık bakım ve sulama işlemlerinin ardından ürünlerini hasat ediyor.

        Hiçbir tarım ilacı kullanılmadan doğal yöntemlerle yetiştirilen karpuzlar, lezzetiyle de adından söz ettiriyor.

        Üretici Zeki Tona, AA muhabirine, ürettikleri karpuzu Hıdıroz adı ile satışa sunduklarını söyledi.

        Karpuzların tüketiciden yoğun talep gördüğünü belirten Tona, "Karpuzlarımızı susuz ve tamamen doğal şekilde üretiyoruz. Karpuzlar organik, şeker ve bal gibidir. Topladıktan sonra Çemişgezek ilçe merkezine getiriyoruz. Yiyen bir daha alıp yiyor, bu ürünler Kıraçlar köyünde yetişiyor. Elazığ ve Tunceli'den de çok talep var." dedi.

        Mehmet Özçelik de Hıdıroz karpuzunun lezzetli olduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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