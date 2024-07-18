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        Tunceli'de depreme dayanıksız binaların yıkımı sürüyor

        Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen kurum binaları ve evlerin yıkımına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:39 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:39
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        Tunceli'de depreme dayanıksız binaların yıkımı sürüyor
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        Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen kurum binaları ve evlerin yıkımına devam ediliyor.

        Deprem kuşağında yer alan şehirde, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun koordinesinde olası afetlere ve acil durumlara karşı projeler hayata geçiriliyor.

        Bu sayede deprem riskine karşı tedbirlerin alındığı kentte, belirli alanlarda konteyner kentler kuruldu, dayanıksız binaların yıkımına başlandı.

        Kentte ekiplerce yapılan inceleme sonucu İl Emniyet Müdürlüğüne ait polisevinin de depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gerekli işlemlerin ardından binanın yıkılması için çalışma başlattı.

        İş makineleri yardımıyla 5 katlı binayı yıkan ekipler, molozları, kamyonlarla belirlenen noktalara taşıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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