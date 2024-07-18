Tunceli'de 2 otomobil çarpıştı 8 kişi hafif yaralandı
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hafif yaralandı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hafif yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 62 AF 619 ile 62 AJ 356 plakalı otomobiller, Tunceli-Erzincan kara yolu 8. çığ tünelinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan iki otomobildeki 8 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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