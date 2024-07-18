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        Tunceli'de 2 otomobil çarpıştı 8 kişi hafif yaralandı

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 20:42 Güncelleme: 18.07.2024 - 20:42
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        Tunceli'de 2 otomobil çarpıştı 8 kişi hafif yaralandı
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        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hafif yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 62 AF 619 ile 62 AJ 356 plakalı otomobiller, Tunceli-Erzincan kara yolu 8. çığ tünelinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan iki otomobildeki 8 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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