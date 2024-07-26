Munzur Dağları'ndaki Şahintaşı Buzulu doğaseverlerin yeni rotası oldu

SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nda yer alan Şahintaşı Buzulu ve çevresindeki yaylalar, doğal güzellikleriyle gezi gruplarını ağırlıyor.

Tarihi mekanları, kültürel alanları ve doğasıyla dikkati çeken 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, dört mevsim farklı güzelliklere bürünmesiyle çok sayıda ziyaretçilerden rağbet görüyor.

Akarsu ve vadileriyle çeşitli spor faaliyetlerine de elverişli ortamın bulunduğu ilçede, özellikle ilkbahar ve yaz dönemlerinde turizm hareketliliği yaşanıyor.

İlçenin Munzur Dağları'nda yıllar önce yapılan araştırmalarda tespit edilen Şahintaşı Buzulu da son zamanlarda doğaseverlerin gezmek için tercih ettiği yerlerden oldu.

"2015 yılında keşfedilen bu buzulu merak edip gezi etkinliği organize ettik. Sabah saat 05.00'te Ovacık ilçe merkezinden yola çıktık ve yaklaşık bir saat süren araçlı seyahatimizin dışında 9 saat yürüyüp buzula ulaştık. Küresel ısınmanın Munzur Dağları üzerindeki etkisini de görmek istedik. Bir ay sonra tekrar buraya geleceğiz ve önümüzdeki 5 yıl boyunca da buzula gelmeyi düşünüyoruz. İklim değişikliğinin Munzur Dağları özelindeki etkilerini araştırmaya çalışacağız."

Şahintaşı Buzulu'nun da bu güzelliklerin arasında yer aldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

Yılmaz, 5 kişilik ekiple zorlu parkurları aştıklarını aktararak, "Yolculuğumuz yorucuydu ama bir o kadar da güzeldi. Dağlarda bozayılarla ve dağ keçileriyle karşılaştık. Hareket ettiğimiz yollarda birkaç buzul gölünü de görme fırsatımız oldu." ifadelerini kullandı.

Doğa tutkunlarından Ali Güzel de Tunceli'nin el değmemiş doğasıyla güzel bir şehir olduğunu anlattı.

Ovacık'ın da şelaleleri, yaylaları ve gölleriyle öne çıktığını anlatan Güzel, "Şahintaşı Buzulu'na geldik ve burası muhteşem bir yer. Her yıl arkadaşlarımla Munzur Dağları'na en az 10-15 tane gezi düzenleriz. Bu sene de arkadaşlarımızla yaptığımız plan doğrultusunda bu buzula geldik. Bölgeye ulaşabilmek için en az 8-10 saat yol yürüdük, rotayı çok beğendik." diye konuştu.