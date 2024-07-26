Tunceli'de yoldaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan kişiye kamyon çaptı

Bu esnada kara yolunu kullanan bir kamyon Karaca'ya çarptı.

Kentteki bir elektrik firmasında çalışan 41 yaşındaki Cihan Karaca, Tunceli-Pertek kara yolunda kamyonetle seyir halindeyken yolda yaralı bir kuş olduğunu gördü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.