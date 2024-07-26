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        Tunceli'de yoldaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan kişiye kamyon çaptı

        Tunceli'de kara yolundaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan işçi, kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 21:15 Güncelleme: 26.07.2024 - 21:15
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        Tunceli'de yoldaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan kişiye kamyon çaptı
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        Tunceli'de kara yolundaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan işçi, kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı.

        Kentteki bir elektrik firmasında çalışan 41 yaşındaki Cihan Karaca, Tunceli-Pertek kara yolunda kamyonetle seyir halindeyken yolda yaralı bir kuş olduğunu gördü.

        Kamyonet sürücüsünden durmasını isteyen Karaca, araçtan inip kurtarmak için yolun ortasındaki kuşa yöneldi.

        Bu esnada kara yolunu kullanan bir kamyon Karaca'ya çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Karaca’yı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

        Karaca, buradaki müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Olay anı ise güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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