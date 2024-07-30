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        Tunceli'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 14:38 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:38
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        Tunceli'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
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        Tunceli'nin Pertek ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki feribot iskelesi yakınında yer alan yol kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi.

        Ekipler, uygulamada durumundan şüphelendikleri bir kişinin üzerinde "Luna" isimli narkotik köpeğiyle arama yaptı.

        Aramada şüphelinin pantolonun iç kısmında şeffaf poşete sarılı 500 uyuşturucu hap gele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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