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        GÜNCELLEME - Tunceli'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 14:38 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:38
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        GÜNCELLEME - Tunceli'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Tunceli'nin Pertek ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki feribot iskelesi yakınında yer alan yol kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi.

        Ekipler, uygulamada durumundan şüphelendikleri bir kişinin üzerinde "Luna" isimli narkotik köpeğiyle arama yaptı.

        Aramada zanlının pantolonun iç kısmında şeffaf poşete sarılı 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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