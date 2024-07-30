GÜNCELLEME - Tunceli'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Tunceli'nin Pertek ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki feribot iskelesi yakınında yer alan yol kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, uygulamada durumundan şüphelendikleri bir kişinin üzerinde "Luna" isimli narkotik köpeğiyle arama yaptı.
Aramada zanlının pantolonun iç kısmında şeffaf poşete sarılı 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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