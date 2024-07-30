Tunceli'de bahçede ve saksılarda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde evinin bahçesinde ve saksılarda uyuşturucu üretimi için Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, yürüttükleri çalışma kapsamında H.A'nin bir köydeki evinin bahçesinde ve saksılarda uyuşturucu üretimi için Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla zanlı H.A'yı gözaltına aldı.