Tunceli'de bahçede ve saksılarda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde evinin bahçesinde ve saksılarda uyuşturucu üretimi için Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı tutuklandı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde evinin bahçesinde ve saksılarda uyuşturucu üretimi için Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, yürüttükleri çalışma kapsamında H.A'nin bir köydeki evinin bahçesinde ve saksılarda uyuşturucu üretimi için Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla zanlı H.A'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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