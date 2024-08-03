Tarih tutkunu akademisyen Anadolu çömlekçiliğindeki Urartu izlerini araştırıyor

SİDAR CAN EREN - İzmir'de yaşayan akademisyen Atilla Batmaz, yılın belirli zamanlarında Anadolu'nun farklı illerinde yaptığı çalışmalarla geleneksel çömlekçilikteki Urartu izlerini araştırıyor.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Batmaz, genellikle antropoloji, seramik, arkeometri, kentsel arkeoloji ve sanat tarihi gibi birçok alanda araştırma yapıyor.

Elde ettiği verilerle geçmiş medeniyetler ve kültürlere ışık tutan Batmaz, yıllardır Türkiye'nin farklı illerini gezip geleneksel çömlekçilik ile Urartu seramiği arasındaki bağlantıya ağırlık veriyor.

Bu kapsamda Van ve Bitlis'te yaptığı araştırmalarla arkeoloji dünyasına katkı sunan Batmaz, tarihi kale, köprü ve çeşmelere sahip Tunceli'de de yaklaşık bir hafta boyunca yüzey araştırmaları ve sözlü tarih projesi gerçekleştirdi.

Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel'in desteğinde sahada çalışma yürüten Batmaz, beraberindeki arkeolog Özgür Şahin ile şehir merkezinin yanı sıra Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerinde Urartulara ait kale kalıntılarında inceleme yaptı.

- Son çömlek ustasıyla bir araya geldi